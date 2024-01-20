أمريكا تدمر صاروخا حوثيا كان معدا للإطلاق

قال الجيش الأمريكي، إن قوات القيادة المركزية الأمريكية نفذت، اليوم السبت، ضربات جوية ضد صاروخ مضاد للسفن للحوثيين وكان جاهزا للإطلاق لاستهداف خليج عدن.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان على موقع إكس، "قررت القوات الأمريكية أن الصاروخ يمثل تهديدا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة، وبعد ذلك ضربت الصاروخ ودمرته دفاعا عن النفس".