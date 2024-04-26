لأول مرة.. الكشف عن محاولة لاغتيال رفسنجاني العام 1997

كشف فرشاد طولابي، الحارس الشخصي السابق للرئيس الإيراني الأسبق زعيم الإصلاحيين محمد خاتمي، الجمعة، عن أول محاولة لاغتيال رئيس تشخيص مصلحة النظام الرئيس السابق علي أكبر هاشمي رفسنجاني.

وقال طولابي، في مقابلة مع موقع "إنصاب نيوز" الإصلاحي، إنه "خلال العام الأخير من رئاسة هاشمي رفسنجاني، عندما كان في زيارة إلى محافظة لرستان (غرب إيران)، كنت في وضع كان من الممكن أن أقوم باغتياله فيه".

وأضاف: "لولا تقدير القيادة (المرشد علي خامنئي) لقتله رفسنجاني في ذلك العام"، موضحاً: "وصلت إلى خرم آباد (مركز لرستان)؛ لاغتيال رفسنجاني، لكن عندما رأيت أن هذا ليس من اجتهاد القيادة، تخليت عن هذا العمل".

وسرد طولابي بعض ذكرياته غير المعلنة خلال الفترة التي كان يعمل فيها بصفة الحماية الشخصية لزعيم الإصلاحيين محمد خاتمي.