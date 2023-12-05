3 هجمات إلكترونية "خطيرة" تستهدف إسبانيا شهريًّا

قال مسؤول إسباني، إن العام الحالي سينتهي بما يقرب من 50 هجومًا إلكترونيًّا "خطيرًا" تعرضت لها إسبانيا من دول عدة، ما يمثل بالمتوسط 3 هجمات شهريًّا.

وبحسب صحيفة "ABC" الإسبانية، قال رئيس قسم الأمن السيبراني في المركز الإسباني للتشفير خافيير كانداو، أن "هذه الحوادث زادت بنسبة 60% هذا العام مقارنة بعام 2022".

وذكر كانداو، أن "هذه الهجمات تصنف بناءً على الحجم العام للضرر، على سبيل المثال إغلاق الموقع الإلكتروني للمحكمة الدستورية، فهو أمر ليس له تأثير كبير لأنه لا يؤثر على الأموال أو البيانات ولكنه يعطي انطباعًا بضعف الدولة".