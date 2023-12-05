3 هجمات إلكترونية "خطيرة" تستهدف إسبانيا شهريًّا
قال مسؤول إسباني، إن العام الحالي سينتهي بما يقرب من 50 هجومًا إلكترونيًّا "خطيرًا" تعرضت لها إسبانيا من دول عدة، ما يمثل بالمتوسط 3 هجمات شهريًّا.
وبحسب صحيفة "ABC" الإسبانية، قال رئيس قسم الأمن السيبراني في المركز الإسباني للتشفير خافيير كانداو، أن "هذه الحوادث زادت بنسبة 60% هذا العام مقارنة بعام 2022".
وذكر كانداو، أن "هذه الهجمات تصنف بناءً على الحجم العام للضرر، على سبيل المثال إغلاق الموقع الإلكتروني للمحكمة الدستورية، فهو أمر ليس له تأثير كبير لأنه لا يؤثر على الأموال أو البيانات ولكنه يعطي انطباعًا بضعف الدولة".
وأشار إلى أن "الهجمات الأكثر شيوعًا هي تلك التي تترك الشبكات معطلة، مثل تلك التي عانت منها مجالس مدن إشبيلية وخيريز وليغانيس وكاستيلون والمجلس الإقليمي لسيغوفيا حيث لها تأثير بالغ الأهمية".
وأضاف المسؤول الإسباني، "أن هذا النوع من الهجمات يعتبر مشكلة كبيرة بسبب صعوبة إثباته قضائيًّا، لأن الأدلة التي يتركها المهاجم على الشبكة، لا يمكن تقديمها كدليل قضائي".
ولفت إلى أنه من بين حوادث الأمن السيبراني البالغ عددها 55 ألفًا، كان 29% منها موجهًا نحو مناطق الحكم الذاتي.
المصدر: صحيفة "ABC" الإسبانية