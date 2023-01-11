تعيين الجنرال فاليري غيراسيموف قائدا للقوات الروسية في أوكرانيا

عين وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم الأربعاء، رئيس هيئة الأركان العامة فاليري جيراسيموف مشرفا على الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا، في أحدث تغيير بالقيادة العسكرية لموسكو.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن شويجو عين جيراسيموف قائدا لمجموعة القوات المشتركة "للعملية العسكرية الخاصة" لموسكو في أوكرانيا.

وصعدت روسيا سيرجي سوروفيكين، الذي تلقبه وسائل الإعلام الروسية "الجنرال أرماجيدون" بسبب شهرته بانعدام الرحمة، ليكون قائدها الأعلى في ساحة المعركة في أكتوبر تشرين الأول، عقب سلسلة من الهجمات المضادة الأوكرانية التي حولت مسار الصراع.

وقالت وزارة الدفاع إن سوروفيكين سيظل نائبا لجيراسيموف، مشددة على أن "التغييرات مُصممة لزيادة كفاءة إدارة العمليات العسكرية في أوكرانيا"، بعد أكثر من عشرة أشهر في الحملة.