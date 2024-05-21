بلينكن: سنعمل مع الكونغرس لصياغة "ردٍ مناسب" على تحرك "الجنائية الدولية"
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إن الإدارة الأمريكية ستعمل مع الكونغرس لصياغة ردٍ مناسب على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الذي يسعى إلى إصدار مذكرتي اعتقال بحق اثنين من قادة إسرائيل بشأن حرب غزة.
ووصف بلينكن، وفقًا لوكالة "رويترز" في جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، هذا التحرك، بأنه قرار "خاطئ للغاية" من شأنه أن يعقّد احتمالات التوصل إلى اتفاق لتحرير الرهائن، ووقف إطلاق النار في الصراع الدائر بين إسرائيل وحركة حماس.
وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أمس الإثنين، إن لديه أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، و 3 من قادة حماس "يتحمّلون المسؤولية الجنائية" عن جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية.
وانتقدت الولايات المتحدة بشدة إعلان خان، وقالت إن المحكمة ليست مختصة بالنظر في مسألة الصراع في غزة، وأثارت مخاوف بشأن سير العملية.
والولايات المتحدة ليست عضوًا في المحكمة، لكنها أيَّدت محاكمات سابقة، من بينها اتخاذ المحكمة قرارًا، العام الماضي، بإصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب الحرب في أوكرانيا.
وهدد بلينكن الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس بإصدار تشريع لفرض عقوبات على المحكمة، لكنه لا يمكن أن يصبح قانونًا دون دعم الرئيس جو بايدن والديمقراطيين الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ.
واتهمت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب المحكمة، في العام 2020، بانتهاك السيادة الوطنية للولايات المتحدة عندما سمحت بالتحقيق بجرائم حرب ارتكبت في أفغانستان.
واستهدفت الولايات المتحدة أعضاء المحكمة، ومن بينهم المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا، بتجميد الأصول، وحظر السفر.