بلينكن: سنعمل مع الكونغرس لصياغة "ردٍ مناسب" على تحرك "الجنائية الدولية"

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إن الإدارة الأمريكية ستعمل مع الكونغرس لصياغة ردٍ مناسب على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الذي يسعى إلى إصدار مذكرتي اعتقال بحق اثنين من قادة إسرائيل بشأن حرب غزة.

ووصف بلينكن، وفقًا لوكالة "رويترز" في جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، هذا التحرك، بأنه قرار "خاطئ للغاية" من شأنه أن يعقّد احتمالات التوصل إلى اتفاق لتحرير الرهائن، ووقف إطلاق النار في الصراع الدائر بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أمس الإثنين، إن لديه أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، و 3 من قادة حماس "يتحمّلون المسؤولية الجنائية" عن جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية.