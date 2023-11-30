نائبان يهوديان يرفضان طرد الفلسطينيين من أمريكا

كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي، أن نائبين أمريكيين من الحزب الديمقراطي، قدَّما الثلاثاء الماضي، قرارًا يدين مشروع قرار تقدَّم به الحزب الجمهوري يقضي بطرد الفلسطينيين من الولايات المتحدة.

وتكمن أهمية القرار الديمقراطي، بأن من النادر أن تتضمن القرارات توبيخًا رسميًّا، في حين أن المشرعين غالبًا ما يقومون بإدانة أو لوم بعضهم بعضًا بسبب خطاب مثير للجدل.

وقدّّم القرارَ المكون من صفحتين، النائب الديمقراطي عن ولاية أوهايو "غريغ لاندمسان"، والنائب الديمقراطي عن ولاية نيويورك "دان غولدمان"، وهما يهوديان مؤيدان بقوة لإسرائيل.

ووفق القرار الديمقراطي؛ فإن مشروع القرار الذي تقدم به الحزب الجمهوري يخلط بشكل خطير بين الفلسطينيين وحماس، كما إنه غير أمريكي، ومتعصب، ومصمم لتأجيج التوترات التي قد ينجم عنها أعمال العنف.

وقال النائب "لاندسمان" في بيان "إنهم يحاولون طرد جالية كاملة من الولايات المتحدة. نحن بحاجة إلى أن يتراجع هؤلاء الأشخاص عن هذا الخطاب الخطير ووقف صب الزيت على هذه النيران".

وأضاف "أن مقترح الحزب الجمهوري لا يساعد الإسرائيليين، وبالتأكيد لا يساعد الفلسطينيين، وهو قطعًا يقوض دورنا في السعي لإحلال السلام وتحقيق الاستقرار في المنطقة وهنا في الوطن."

وتابع "أن الدعوات التي تنادي بطرد الفلسطينيين من الولايات المتحدة، هي دعوات عنصرية وتتميز بكراهيتها للأجانب، ولا مكان لها في الإدارة الأمريكية".

وكان مشروع قرار الحزب الجمهوري قدِّم بداية هذا الشهر، من قبل النائب عن ولاية مونتانا "ريان زينكه" مع عشرة نواب آخرين، وينص على حظر أو إلغاء تأشيرات الدخول، وصفة اللاجئ، واللجوء لحاملي جوازات السفر الصادرة عن السلطة الفلسطينية والتي يعود تاريخها إلى الأول من أكتوبر، أي قبل وقت قصير من هجوم حماس على إسرائيل.

من جانبه، قال "زينكه" للموقع، إن مشروع القرار يتعلق بحقيقة أن إدارة بايدن عاجزة تمامًا عن فحص هوية أي شخص يدخل إلى بلدنا".

المصدر: موقع "أكسيوس" الأمريكي