هل تحقق إصلاحات نتنياهو القضائية أهداف حركة مقاطعة إسرائيل؟

بعد أن كانت تصفها الحكومة الإسرائيلية خلال السنوات الماضية بأنها تهديد خطير على الدولة الإسرائيلية بسبب تعاملها مع الفلسطينيين، قد تتحول حركة المقاطعة الإسرائيلية "BDS" إلى أكبر حليف لرئيس الوزراء اليميني بنيامين نتنياهو.

وذكر موقع "ذا انترسبت" الأمريكي في تقرير نشره اليوم الأحد، أن نتنياهو أقام تحالفا سياسيا مع الأحزاب الدينية المتطرفة، فضلا عن فلول منظمة "كاخ" المتطرفة المناهضة للعرب للتهرب من العواقب القانونية الخاصة بتهمة استغلال النفوذ وتلقي الرشوة، وهو الآن يحاول الحد من صلاحيات المحكمة العليا الإسرائيلية.

وقبل انتخابات 2022 في إسرائيل، وهي الانتخابات الخامسة خلال 4 سنوات، قدم نتنياهو اقتراحا لتجريد المحكمة الإسرائيلية العليا من سلطاتها في الحفاظ على اعتدال المجتمع الإسرائيلي، وطلب نقل هذه السلطة إلى السلطة التنفيذية والكنيست الذي أصبح الآن تحت سيطرة المتطرفين.

وأشار التقرير إلى أن تأثيرات اقتراح نتنياهو ظهرت على اليمين المتطرف الذي يدعمه وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، والتي بلغت ذروتها أواخر الشهر بعد قيام مستوطنين بإحراق ممتلكات فلسطينيين في بلدة حوارة المحتلة بالضفة الغربية.