سلطات القرم تعلن إسقاط 6 طائرات مسيرة

أسقطت الدفاعات الجوية 6 طائرات مسيرة، ليل الأربعاء الخميس، فوق شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014، وفق ما أعلنته السلطات المحلية المعيّنة من موسكو.

وكتب الحاكم سيرغي أكسيونوف، عبر "تلغرام"، أنه "خلال الليلة المنصرمة، تم إسقاط أو شل حركة 6 طائرات مسيرة.. في مقاطعات مختلفة من القرم"، مشيرا إلى أن ذلك "لم يؤد إلى سقوط ضحايا أو جرحى".

وبدوره، اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بمواصلة محاولة "ترهيب" بلاده من خلال الهجمات التي تشنها خلال الليل، معلنا إسقاط 36 طائرة مسيّرة ليل الأربعاء الخميس.

وقال زيلينسكي عبر تطبيق تلغرام إن موسكو "تواصل محاولة ترهيب أوكرانيا" وأطلقت 36 مسيّرة خلال الليل "الا أن أيا منها لم تصل الى هدفها"، موجّها الشكر الى الدفاعات الجوية لبلاده.