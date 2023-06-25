هل انتصر قائد فاغنر في تمرده على الرئيس الروسي ووزارة دفاعه وقائد جيشه؟

بعد الأخبار الرسمية المؤكدة بانتهاء تمرد زعيم فاغنر يفغيني بريغوجين وإصداره أمرا لقواته للعودة إلى قواعدها العسكرية حقنا للدماء بعد أن كانت على بعد 200كم متر فقط عن موسكو، استجابة لتدخل رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو وتقديم ضمانات أمنية لم يُعلن عنها، أصبح السؤال مدار البحث: من المنتصر في أحداث هذا التمرد؟.

الإجابة، هي أن المنتصر هو رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين، رغم تباين وجهات النظر.

قائد فاغنر لم يكن ليتحدى رئيس الدولة ووزير دفاعها وقائد الجيش ويتهمهم بأنهم مخطئين ويتحدى وزير الدفاع وقائد الجيش بتوجيه تهمة الخيانة لهما، ويتحرك باتجاه العاصمة ويدمر طائرتين مروحيتين ويأسر أفراد وحدة عسكرية كاملة يبلغ تعدادها 180 جندياً بضربة واحدة، لولا علمه الأكيد أن قدرات الجيش الروسي ليست في أحسن مستوياتها نظراً لانشغال الجسم الرئيسي للجيش بالأعمال العسكرية على حدود أوكرانيا.