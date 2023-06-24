هكذا تتابع الدول الغربية "تمرد" فاغنر في روسيا

تتابع الدول الغربية باهتمام بالغ تطورات الأحداث المتسارعة في روسيا، ارتباطا بتأثيراتها المحتملة على الموقف العسكري في أوكرانيا، حيث يقف الغرب إلى جانب كييف في صراعها ضد موسكو.

وفي وقت سابق اليوم، قال الرئيس فلاديمير بوتين، إن روسيا تواجه حاليا "خيانة داخلية وسترد بقسوة وصرامة"، وذلك بعد تحرك مجموعة فاغنر من جبهات القتال باتجاه الداخل الروسي، في تحد للقيادة العسكرية.

أكبر تحد أمني

وتعليقا على الأحداث، قالت وزارة الدفاع البريطانية "إن الدولة الروسية تواجه أكبر تحد أمني لها في الآونة الأخيرة في أعقاب تحرك قوات مجموعة فاغنر صوب موسكو على ما يبدو".

وأضافت الوزارة، في إفادة مخابراتية دورية: "على مدار الساعات المقبلة، سيكون ولاء قوات الأمن الروسية، وخاصة الحرس الوطني الروسي، مهما لتحديد المسار الذي ستمضي فيه هذه الأزمة.. يمثل هذا التحدي الأكبر للدولة الروسية في الآونة الأخيرة".

من جانبها، حذرت وزارة الخارجية البريطانية، من خطر حدوث اضطرابات في أنحاء روسيا خلال تحديث لتوجيهاتها للمسافرين، اليوم السبت، حيث أبقت على تحذيرها من السفر إلى روسيا.