زيلينسكي: ضعف روسيا بات واضحًا بعد تمرد "فاغنر"

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إن "ضعف روسيا بات واضحًا"، وإنه كلما أبقت موسكو قواتها ومقاتليها في أوكرانيا لمدة أطول، زادت الفوضى التي ستعود عليها داخل روسيا.

وأدلى زيلينسكي بتعليقاته على تطبيق "تليغرام" وسط تمرد على ما يبدو على الجيش الروسي من قبل رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، يفغيني بريغوجين، اليوم السبت.