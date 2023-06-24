واشنطن: نراقب تطورات الوضع في روسيا وسنتشاور مع الحلفاء

قال البيت الأبيض أنه يراقب الوضع المتعلق بروسيا ومجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة، عقب اتهام موسكو قائد المجموعة يفغيني بريغوجين بالدعوة إلى تمرد مسلح، وفق المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي.

وكشف آدم هودغ المتحدث باسم المجلس السبت، أن بلاده تراقب التطورات بين الجانبين، كاشفا أنه سيتشاور مع الحلفاء والشركاء بخصوص تلك التطورات.