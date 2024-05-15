الكهرباء انقطعت مرتين.. تفاصيل جديدة حول حادثة "جسر بالتيمور"

كشف تقرير أولي، تفاصيل جديدة حول حادثة اصطدام سفينة شحن أدت لانهيار جسر بمقاطعة بالتيمور في ولاية ماريلاند الأمريكية، في شهر مارس/آذار الماضي.

وبحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي، فإن تقريرًا أوليًّا صدر عن المجلس الوطني لسلامة النقل في الولايات المتحدة، كشف أن "سفينة الشحن دالي كانت تعرَّضت لانقطاع في التيار الكهربائي، قبل يوم من اصطدامها بجسر فرانسيس سكوت كي في بالتيمور".

ولفت التقرير، إلى أن المجلس لا يزال يحقق، فيما إذا كان الانقطاع السابق أسهم في انقطاع التيار الكهربائي الذي حدث قبل دقائق فقط من اصطدام السفينة بالجسر.