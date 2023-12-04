منظمات حقوقية: قانون الهجرة الجديد "الأشد قسوة في تاريخ فرنسا"

لا يزال قانون الهجرة المثير للجدل الذي أعده وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، يثير الكثير من ردود الفعل المناوئة، حيث يصفه البعض بـ "الأشد قسوة في تاريخ فرنسا"، في حال إقراره.

وأكد دارمانان أن المهاجرين غير الشرعيين سوف تتم ملاحقتهم أمنيا لضمان مغادرة فرنسا وفق تصريح سابق. وردا على تصريحه خرج، الأحد، حوالي ألف شخص في مسيرة سلمية في باريس، معلنين رفضهم لقانون الهجرة الذي أقره البرلمان أخيرا، بدعوة من عدة مجموعات.

وشارك في المسيرة السلمية 1100 شخص حسب أرقام الشرطة الفرنسية.

وكتب المتظاهرون في لافتة رفعت على رأس الموكب الذي انطلق من مونبارناس إلى ساحة إيطاليا "بعد أربعين عاما، ما زلنا نطالب بالمساواة في الحقوق والعدالة، وضد العنصرية وقانون دارمانين" وفق ما نقلت وسائل إعلام فرنسية.

وتقام هذه المظاهرة في الذكرى الأربعين للمسيرة الشهيرة التي نظمت في 3 ديسمبر 1983، من أجل المساواة وانطلقت من مرسيليا إلى باريس.