مخاطر "ازدواجية السلطة" تخيم على العهد السياسي الجديد في السنغال

رأى مراقبون أن مخاطر ازدواجية السلطة بدأت تخيّم على السنغال، عقب تعيين الرئيس الجديد، باسيرو ديوماي فاي، المعارض عثمان سونكو رئيسا للوزراء.

وقال أستاذ العلوم السياسية السنغالي، إليمان حابي كين، إنه إذا كان ائتلاف سونكو-ديوماي فاي نتيجة منطقية، فهو "لا يخلو من خطر "الصدام أو ازدواجية السلطة التنفيذية".

وأضاف: "لا ينبغي لك أبدًا أن تضع كبشين معًا في حظيرة، لأنهما يخاطران بالقتال"، وفق تعبيره.

ومن خلال المنصب الجديد يتقاسم عثمان سونكو السيطرة على السلطة التنفيذية، وهو مسؤول عن تنسيق السياسة العامة، بالإضافة إلى قيادة الفرق التي سيتعين عليها العمل لتحقيق الأهداف المحددة.

وفي حديثه عن "مشروعه"، أكد رئيس الوزراء الجديد أن "هذا مشروع جميع السنغاليين"، قبل أن يعد بتعيين بقية فريق سونكو-ديوماي في الساعات المقبلة.

وحذّر سونكو، مساء الثلاثاء، من أنه ليس هناك شك في "مشاركة الكعكة"، وفق تعبيره عن تقاسم السلطات.

من جهته، وصف أستاذ العلوم السياسية السنغالي، أباباكار فال، سونكو بـ"صانع الملوك الحقيقي"، معتبرا قرار تعيينه "ردا عادلا للجميل".

وأضاف أن سونكو "خيار متماسك"، لأنه قام بتطوير ما يسمى "المشروع" للسنوات الخمس المقبلة، مع باسيرو ديوماي فاي، موضحاً أنه "كرئيس للوزراء، فهو في المكان المناسب لتنفيذ هذا المشروع".