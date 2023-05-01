قائد فاغنر يهنئ زيلينسكي بيوم العمال

هنأ رئيس شركة فاغنر العسكرية الروسية يفغيني بريغوجين، اليوم الإثنين، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بمناسبة يوم العمال العالمي.

ونشر بريغوجين مقطعا مصورا على قناته في التليغرام من مدينة سوليدار المدمرة يرسل فيه التهنئة للرئيس زيلينسكي ولقائد القوات البرية للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي.

وقال قائد فاغنر في الفيديو: "عزيزي فولوديمير والجنزال سيرسكي قائد القوات البرية للقوات المسلحة الأوكرانية أهنئكم بعيد العمال العالمي الأول من مايو من مدينة سوليدار".

وأضاف بريغوجين: "أنقل لكم التهنئة بالأول من مايو من أمام معمل.. السلام.. العمل.. مايو".