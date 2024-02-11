استقالة رئيسة المجر بعد عفوها عن متحرش بالأطفال

أعلنت الرئيسة المجرية كاتالين نوفاك استقالتها، في خطاب مساء السبت على قناة "أم-1" التلفزيونية.

وقالت نوفاك: "اليوم أخاطبكم للمرة الأخيرة كرئيسة للدولة. أنا أستقيل من منصبي كرئيسة للجمهورية".

واندلعت، في الأيام الأخيرة، فضيحة في المجر بعد ظهور معلومات تفيد بأن نوفاك وافقت في أبريل من العام الماضي على التماس للعفو عن النائب السابق لرئيس دار للأيتام، الذي شارك في التستر على جرائم ارتكبها مدير شاذ جنسيا ضد الأطفال.

ويذكر أن هذا حدث قبل زيارة البابا فرنسيس إلى بودابست.

كما أوضحت الرئيسة نفسها، أنها اتخذت هذا القرار، معتقدة أن المدان لم يسئ استخدام سلطته للتستر على انتهاكات حقوق الأطفال.