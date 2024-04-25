اضطرابات رغم تعليق الإضراب.. "خميس أسود" في المطارات الفرنسية

شهدت المطارات الفرنسية اليوم الخميس اضطرابات في حركة الملاحة الجوية، رغم "اتفاق اللحظة الأخيرة" الذي أدى إلى قرار تعليق إضراب كبرى نقابات النقل الجوي.

وأعلنت النقابة الرئيسة في القطاع، اليوم، أنها علقت تنفيذ الإضراب، لكن ذلك لم يمنع إلغاء العديد من الرحلات الجوية اليوم الخميس الـ25 من أبريل، الذي أطلق عليه بعض المراقبين تسمية "الخميس الأسود".

وأكدت مصادر فرنسية أن الحركة الجوية تعطّلت بشدة اليوم الخميس الـ25 من أبريل في فرنسا؛ ما ترك آثارًا حتى داخل أوروبا، رغم أنّ النقابة التي تضم أغلب مراقبي الحركة الجوية أعلنت في وقت سابق أنها سترفع إشعار الإضراب، الذي ينص على تعبئة قياسية، بعد اتفاق "اللحظة الأخيرة".

وأشارت المصادر إلى أنّ هذه "المصالحة المتأخرة" لم تمنع حدوث اضطرابات كبيرة.