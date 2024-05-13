إيران: نعمل على تخصيص أرض لبناء مفاعل نووي جديد

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، الأحد، عزم بلاده بناء مفاعل نووي بحثي في مدينة شيراز جنوب البلاد، مشيراً أنه "سيتم تجهيز المكان لبناء هذا المفاعل".

ونقلت وكالة أنباء "جوان" الحكومية عن إسلامي قوله، "سيتم بناء مفاعل شيراز النووي بهدف البحث والعلوم والتعليم، ويتم تنفيذ هذا العمل والبرنامج المشترك لتطوير العلوم والتقنيات النووية والعمل البحثي والعلمي والتعليمي".

وأضاف: "نقوم حاليًا بتجهيز الأرض والتصميم حتى نتمكن من بدء العمل في شيراز".

وقال فريدون عباسي، عضو لجنة الطاقة الذرية في البرلمان الإيراني، الأسبوع الماضي، إن منظمة الطاقة الذرية تتابع بناء مفاعل بقدرة 10 ميغاواط في شيراز.

وجاءت هذه الخطوة الإيرانية بعد مفاوضات أجراها مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في طهران الأسبوع الماضي بعد توترات بين طهران والوكالة بشأن الأنشطة النووية الإيرانية.