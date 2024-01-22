جثمان لينين.. جدل روسي على أطلال مجد الشيوعية

داخل صندوق زجاجي وضوء خافت، وحراسة مشددة، يسجى مؤسس الاتحاد السوفيتي فلاديمير لينين، الذي فارق الحياة قبل مئة عام، وتحديدًا في 21 يناير 1924، ويقبع ضريحه في قلب الساحة الحمراء بالعاصمة الروسية موسكو.

اختفى الاتحاد السوفيتي منذ عقود، وتحول المرقد الذي كان قبلة للساسة، ورمزا للشيوعية، وللقائد المؤسس، إلى نقطة جذب للسياح ليس إلا، فيما يواظب أنصار الحزب الشيوعي على زيارته في كل مناسبة مرتبطة بالاتحاد.

اليوم، لم يعُد لينين يذكر في روسيا الحديثة سوى في كتب التاريخ، لكن ما يُثار حوله كل مدة هو ما يعيده إلى ضوء الأحداث من جديد، وكلما ذكر الرجل في أروقة الدولة الروسية، كان الحديث حول مستقبل الجثمان، الذي تجرى له إعادة تحنيط كل 18 شهرا، بتكلفة تقدر بملايين الدولارات.

ويطالب البعض بدفن الجثمان، وإنهاء وجود ضريح لينين في قلب العاصمة. وفي كل مرة يهدد الحزب الشيوعي الروسي الذي يملك عددا من المقاعد في الدوما، باتخاذ إجراءات حازمة تجاه من يثير قضية دفن لينين، حتى لو كان ذلك من باب النقاش.

وحول قصة تحنيط الجثمان، قالت الباحثة في تاريخ روسيا، ألفيرا باليكينا، في حديث لـ"إرم نيوز": "بعد وفاة لينين، قررت قيادة الاتحاد السوفيتي تخليد ذكراه، وإبقاء جثته أكبر وقت ممكن لإجراء مراسم تودعيه، وانتظار الوفود من كل أنحاء الاتحاد السوفيتي حتى تصل إلى موسكو. وكان الأمر يحتاج لأسابيع، وكان من الضروري العناية بسلامة الجثمان".