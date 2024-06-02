ترامب يتجه إلى حلبة "الفنون القتالية" في أول ظهور بعد إدانته
من المتوقع أن يحضر المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب، مباراة ضمن بطولة "UFC" (الفنون القتالية المشتركة) ليلة السبت، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، في أول ظهور علني له بعد إدانته في التهم الجنائية.
وأدانت هيئة محلّفين في نيويورك، الخميس، ترامب بكلّ التّهم الـ34 الموجّهة إليه في قضية تزوير سجلات محاسبية لإخفاء دفعه أموالًا لشراء صمت ممثّلة أفلام إباحية.
وبذلك يصبح الملياردير الجمهوري أول رئيس أمريكي سابق يدان جنائيًا، على الرّغم من أنّ هذا الحُكم لا يمنعه من أن يواصل حملته الانتخابية أو حتى أن يُنتخب رئيسًا.
وذكرت الصحيفة، أن ترامب سيحضر مواجهة "UFC" في ولاية نيوجيرسي بعد يومين من صدور الحكم بحقه.
وسيكون هذا أول ظهور علني له منذ أن تعهد "بالقتال" خلال مؤتمر صحفي "ناري" في ردهة برج ترامب في وسط مانهاتن يوم الجمعة.
وستتضمن بطاقة الفنون القتالية المختلطة "UFC 302 12" مباراة يتصدرها بطل الوزن الخفيف المصنف الأول إسلام ماخاتشيف وهو يتغلب على داستن الماس بوارييه المصنف الرابع، بحسب الصحيفة.
ولفتت إلى أن الرئيس السابق مقرب من رئيس "UFC" دانا وايت.
وفي شهر مارس/آذار الماضي، ظهر ترامب وهو يجلس إلى جانب الحلبة مع ابنته الكبرى إيفانكا، في "UFC 299" في فلوريدا.