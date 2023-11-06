تقرير: نواب حزب ماكرون يتمردون عليه

يواجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "حالة تمرّد" من كتلة حزبه داخل البرلمان الفرنسي، ما تسبب في فشل الحكومة في تمرير بعض مشاريع القوانين آخرها "قانون التوظيف الخاص بالطفولة"، ووفق ما ذكره تقرير إخباري فرنسي فإن من أسباب هذا التمرد "استحالة ترشح ماكرون لولاية أخرى".

وقال تقرير نشره موقع "لاديباش" الفرنسي، إنّ حالة من التردد والانقسام تسود نواب حزب الرئيس داخل الجمعية العامة، وإنّ هناك انطباعا سائدا بأنّ "زمن الطاعة المطلقة قد ولى وانتهى، وبدأت مرحلة "التّحرر".

قانون التوظيف الكامل

وأوضح التقرير أنّ هذا الانطباع يسود الأغلبية البرلمانية بأكملها، مشيرا إلى أنّه "في 3 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تم طرح مشروع قانون طلبته الوزيرة أورور بيرجي للتصويت في إطار قانون التوظيف الكامل ويهدف إلى إنشاء خدمة عامة للطفولة المبكرة، وقد تم رفضه بأغلبية 3 أصوات، ولم يصوت 13 نائبا من ائتلاف أنصار ماكرون.