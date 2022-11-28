السلطات الصينية تحاول احتواء الاحتجاجات الغاضبة على "صفر كوفيد"

تحاول السلطات الصينية الإثنين، كبح حركة احتجاجية غاضبة اتخذت بعدا غير مسبوق لصينيين سئموا من القيود الصحية وطالبوا بمزيد من الحريات، حازت على تأييد دولي خاصة من الأمم المتحدة.

ويشكل هذا الحراك نظرا إلى اتساعه الجغرافي، أهم تعبئة منذ التظاهرات المنادية بالديمقراطية في العام 1989.

ويمثل انفجار الاستياء الشعبي الذي استمر بالتعاظم في الأشهر الأخيرة في الصين وهي من الدول القليلة في العالم التي تستمر بتطبيق سياسة "صفر كوفيد" الصارمة جدا مع عمليات إغلاق وحجر متكررة وفحوص "بي سي آر" شبه يومية.

وفي الخارج، تلقت هذه التظاهرات إشارات دعم.

وقال الناطق باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الإثنين، جيريمي لورانس "ندعو السلطات إلى الرد على الاحتجاجات وفقًا لقوانين ومعايير حقوق الإنسان الدولية".