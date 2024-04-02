موقع إيراني: نائب قائد فيلق القدس نجا من الاغتيال في هجوم دمشق

خامنئي يتوعد

وفي سياق متصل، توعد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في رسالة نشرها بعد الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية قائلا: "سنجعلهم يندمون على هذه الجريمة وأمثالها".

وأورد خامنئي في بيانه، اسمي العميد محمد رضا زاهدي والعميد محمد هادي حاج رحيمي من بين قادة الحرس الثوري الذين قتلوا في هذا الهجوم.

وقال، إن "العميد زاهدي كان ينتظر الشهادة في ميادين الخطر والنضال منذ الثمانينيات، ولم يخسروا شيئًا، وقد نالوا أجرهم، لكن حزن خسارتهم ثقيل على الأمة الإيرانية، خاصة على من عرفهم".

بدوره، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن الهجوم "لن يمر دون رد".

وقُتل ما لا يقل عن سبعة أعضاء في الحرس الثوري الإيراني، من بينهم اثنان من كبار قادته، في هجوم على القنصلية الإيرانية، يوم الإثنين.

ولم يكتفِ المسؤولون الإيرانيون بإدانة إسرائيل بسبب الغارة الجوية القاتلة في دمشق، بل ألقوا باللوم أيضًا على الولايات المتحدة.

ومنذ بداية حرب غزة، أجرى كبار المسؤولين في إدارة بايدن رحلات طارئة عدة إلى الشرق الأوسط لتجنب صراع أوسع نطاقاً.

وزادت الميليشيات المرتبطة بإيران في لبنان وسوريا والعراق واليمن من هجماتها على أهداف مرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة.