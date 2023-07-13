نتنياهو يحذر طيارين قاطعوا الخدمة العسكرية بسبب "تعديلات القضاء"

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الطيارين المقاطعين للخدمة العسكرية، بسبب تشريعات التعديلات القضائية التي تروج لها حكومته، على خلفية خطاب من ألف فرد سابق في القوات الجوية لتعليق عمليات "التطوع".

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، سُمع نتنياهو وهو يرفع صوته ويضرب غاضبا على الطاولة في محادثة أجراها في اجتماع مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، مع المدعي العام للدولة عاميت إسمان.

ونقلت الصحيفة عن نتنياهو قوله: "لا مجال للرفض ولن يكون هناك، لا في هذا الجانب ولا في الجانب الآخر".

من جانبها، ردت المنظمات الاحتجاجية على نتنياهو قائلة: "نتنياهو يكشف أنه يفهم جيداً أن تمرير التشريع الديكتاتوري المتمثل بخطة إضعاف القضاء، يشكل ضربة قاتلة لأمن الدولة".

وقالت إنه لو كانت لدى نتنياهو "ذرة من المسؤولية تجاه دولة إسرائيل، فإن عليه أن يوقف التحريض ويعلن فوراً إلغاء التشريع".