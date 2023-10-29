لماذا يبدو تقدم الجيش الإسرائيلي نحو عمق قطاع غزة بطيئًا؟ ‎

لكن مصادر عسكرية تحدثت معها الصحيفة أبلغتها أن العكس هو الصحيح، أي أن الحرب البرية لن تؤدي لمنع إبرام صفقة.

وقال المصادر "كلما ضُيِّق الخناق على حماس، ستحاول الحركة إلقاء أوراق اللعب التي تمتلكها في محاولة لتحسين موقفها"، مضيفة: "ثمة رؤية بأن إسرائيل لا تمتلك فرصة لإبرام صفقة كبيرة مع أن الاتصالات في هذا الصدد تتواصل مع الدوحة".

وأضافت أنه في إطار تلك الاتصالات، طلبت حماس إدخال الوقود إلى القطاع، إذ تحتاج الحركة إليه من أجل تعزيز موقفها العسكري، ومن أجل تشغيل مولدات الكهرباء التي تتيح لها تدفق العمل بداخل شبكات الأنفاق المتشعبة والتحصينات التي بنتها في القطاع".

وترفض إسرائيل، وفق الصحيفة، مسألة إدخال الوقود بشدة، وأكدت أنها "ستوافق فقط على إدخال المواد الغذائية والأدوية عبر معبر رفح، وستسمح بإقامة مستشفى ميداني لإسعاف المصابين ولتكون بديلًا عن المستشفيات التي تستخدمها حماس كغطاء"، على حد قولها.

أسباب التباطؤ

وحددت مصادر عسكرية للصحيفة الأسباب التي تقف وراء التباطؤ في تقدم القوات الإسرائيلية إلى داخل القطاع، وقالت للصحيفة إن السبب الأول "ينبع من إدراك إسرائيل أن الحرب ستكون طويلة في كل الأحوال، وأنه لا يوجد أسباب للتسرع بشأن خطوات قد تتعقد".

ويسعى الجيش الإسرائيلي، بحسب المصادر، لمنح جنوده شعورًا بالتكيف مع الساحة، لذلك تَجري العمليات البرية تحت غطاء جوي مكثف من جانب الطيران الحربي في محاولة لضرب أكبر قدر من العناصر التابعة لحماس.

وقالت إن السبب الثاني هو "الرغبة في التيقن من أن الاقتحام البري الواسع لغزة لن يُستغل من جانب حزب الله، وأن الميليشيا اللبنانية لن تشن حربًا موازية في الجبهة الشمالية".

وقدَّرت أن ثمة رؤية بأن ميليشيا حزب الله وطهران "لا ترغبان في شن حرب خشية الدخول في مواجهات مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية".