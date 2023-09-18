ترامب: يهود أمريكا صوتوا لصالح تدمير الولايات المتحدة وإسرائيل

احتفل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الأحد، بعطلة رأس السنة العبرية "روش هاشاناه" برسالة عبر منصة "تروث سوشال" وجهها لليهود الأمريكيين، متهما إياهم بالتصويت لصالح تدمير أمريكا وإسرائيل من خلال دعمهم الذي أبدوه لجو بايدن منافسه في السباق الماضي إلى البيت الأبيض.

وفي منشور على منصة وسائل التواصل الاجتماعي الأمريكية، شارك الرئيس السابق المنشور مع مجموعة "جي أكزيت" الأمريكية المعادية للديمقراطيين.

وجاء عنوان المنشور: "مجرد تذكير سريع لليهود الليبراليين الذين صوتوا لصالح تدمير أمريكا وإسرائيل لأنكم آمنتم بكلام كاذب".

وقال فيه: "دعونا نأمل أنكم تعلمتم من خطئكم، وأن تقوموا بخيارات أفضل وأنتم تمضون إلى الأمام. سنة جديدة سعيدة".

وتساءل في المنشور وهو يدافع عن نفسه من اتهامات بأنه معاد للسامية: "استيقظوا أيها الخرفان. أي نازٍ معاد للسامية فعل هذا للشعب اليهودي أو لإسرائيل؟".

بعد ذلك تحدث عن نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، قائلا لم يكن لرئيس أمريكي آخر أن يمتلك الجرأة للإقدام على هذه الخطوة.

ولفت في المنشور إلى قراره الذي اتخذه بالاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان ومستوطنات الضفة الغربية.

ويقصد بكلمة "جي أكزيت" خروج اليهود من الحزب الديمقراطي، وهي مجموعة مقرها في فلوريدا وتهدف إلى تشجيع اليهود على فهم أن الحزب الديمقراطي تخلى عنهم وعن إسرائيل، وهي تؤمن أن مقدارا كبيرا من جوهر الحزب الديمقراطي معاد لإسرائيل ومعاد للسامية ومعاد لأمريكا.

وكان ترامب قد هاجم في الماضي قادة يهود متهما إياهم بنسيان الخطوات التي اتخذها في سبيل مصلحة إسرائيل.

صحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل"