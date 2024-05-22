فيديو يثير الانتقادات حول "إدارة البحث" عن طائرة رئيسي

رافق نشر تقرير مصور بعنوان "اجتماع إدارة البحث" حول حادث سقوط الطائرة التي كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ورفاقه، ردود فعل عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

التقرير الذي نشرته وكالة أنباء "تسنيم" التابعة للحرس الثوري، مساء الثلاثاء، قالت إنه "فيديو حصري للحظات المتعلقة بالعثور على المروحية التي تقل إبراهيم رئيسي من قبل فرق القوات البرية التابعة للحرس الثوري".