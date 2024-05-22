فيديو يثير الانتقادات حول "إدارة البحث" عن طائرة رئيسي
رافق نشر تقرير مصور بعنوان "اجتماع إدارة البحث" حول حادث سقوط الطائرة التي كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ورفاقه، ردود فعل عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي.
التقرير الذي نشرته وكالة أنباء "تسنيم" التابعة للحرس الثوري، مساء الثلاثاء، قالت إنه "فيديو حصري للحظات المتعلقة بالعثور على المروحية التي تقل إبراهيم رئيسي من قبل فرق القوات البرية التابعة للحرس الثوري".
ويظهر الفيديو بعض الشخصيات الحكومية من بينهم مدير مكتب الرئاسة الإيرانية غلام حسين إسماعيلي، واللواء حسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري الإيراني، ومحمد باكبور قائد القوات البرية للحرس، ومحسن منصوري، مساعد الرئيس الإيراني للشؤون التنفيذية.
واللافت في الفيديو أن هؤلاء المسؤولين يتابعون قضية تحطم المروحية الرئاسية في غرفة على خريطة "ورقية" بدون معدات ومرافق خاصة.
وكشف الفيديو تصريحات لمسؤولين إيرانيين قالوا إن العثور على المروحية الرئاسية تم بخبرات داخلية للقوات العسكرية من الحرس الثوري، مشيرين إلى أن المسيّرة التركية لم تتمكن من العثور على المروحية.
ونُشر هذا الفيديو بينما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية التركية "الأناضول"، بعد ساعات من دخول الطائرة المسيّرة المجال الجوي الإيراني، أن الطائرة عثرت على حطام المروحية التي كانت تقل إبراهيم رئيسي وأرسلت إحداثياتها إلى السلطات الإيرانية.