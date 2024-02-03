مسؤول أمريكي يستبعد ضرب أهداف داخل إيران

أكد مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، أن الولايات المتحدة لن تضرب أهدافا داخل إيران، بل ستركز فقط على أهداف خارجها.

وقال المسؤول في تصريح لشبكة "سي أن أن" الأمريكية، إنه كان من الممكن أن يشكل ضرب أهداف داخل إيران تصعيدا هائلا.

وأضاف أن المسؤولين الأمريكيين عرفوا منذ بضعة أيام أن الضربات على أهداف لمليشيات تابعة لإيران في العراق وسوريا ستحدث الليلة البارحة.

وكان من الممكن أن يشكل ضرب أهدافا داخل إيران تصعيدا هائلا.

وعن توقيت شن الضربات قال المسؤول إنه كان يرتبط بالعديد من العوامل، بما في ذلك الطقس.

وكانت الإدارة الأميركية توعدت بالرد على الهجوم الذي طال "البرج 22" على الحدود الأردنية، وأسفر عن مقتل 3 جنود أميركيين.

إلا أنها أكدت أنها لا تسعى في الوقت عينه إلى توسع الحرب أو ضرب أهداف في الداخل الإيراني.