بوريل يحذر من اندلاع حرب إقليمية في الشرق الأوسط

حذَّر الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، الخميس، من اندلاع "حرب إقليمية في الشرق الأوسط"، إثر تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران، بحسب "الأناضول".

وفي حديثه للصحفيين، على هامش اجتماعات وزراء خارجية مجموعة السبع في بروكسل، قال بوريل: "لا أريد أن أبالغ، لكننا على شفا حرب إقليمية في الشرق الأوسط، سترسل موجات صادمة إلى بقية العالم، وخاصة إلى أوروبا. لذا يجب إيقافها".

وأكد بوريل التزام الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات إضافية على إيران ردًّا على تصرفاتها الأخيرة، دون ذكر تفاصيل أكثر.

وحثَّ إسرائيل على "ضبط النفس"، محذّرًا من "أي أعمال من شأنها أن تفاقم الوضع المضطرب".