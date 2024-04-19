المجلس القومي الإيراني : لا تقارير عن هجوم من الخارج

نفت الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي الإيرانيّ (أعلى هيئة أمنيّة في البلاد)، الجمعة، ما ذكرته وسائل إعلام عن وقوع هجوم أجنبي داخل الأراضي الإيرانية.

وقالت الأمانة في بيان مقتضب لها نشرته وكالة أنباء "نور نيوز" إنها "تنفي حدوث أي هجوم أجنبي على إيران"، كما نفت دعوتها إلى اجتماع طارئ.

وأوضحت أن "ما جرى تداوله في وسائل الإعلام عن إطلاق نار من قبل الدفاع الجوي للتصدي لأجسام صغيرة، والحديث عن انفجار في بعض مناطق البلاد عارٍ عن الصحة".

وأكدت أنه "لم يتم حتى الآن الإبلاغ عن أي انفجارات أو حرائق في مرافق أصفهان، والظروف هادئة وطبيعية".

كما أعلنت هيئة الطيران المدني الإيرانية، رفع القيود التي فرضت في بعض مطارات البلاد، مضيفة "أنها سمحت لشركات الطيران بتنفيذ الرحلات المجدولة".