"عمق الصبر".. كتاب إيراني يكشف كواليس "ليلة الانتقام لسليماني"

يكشف وزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف في كتاب جديد تفاصيل ليلة هجوم الحرس الثوري الإيراني على قاعدة "عين الأسد" التي تضم قوات أمريكية في العراق، مطلع العام 2020، انتقامًا لمقتل قاسم سليماني الذي اغتيل في ضربة أمريكية قبلها بأيام.

وفي كتابه "عمق الصبر" الذي صدر قبل أيام، يروي ظريف كواليس لم تُروَ من قبل عن العملية التي نفذتها قوات الحرس الثوري الإيراني انتقامًا لاغتيال سليماني وحيثيات اتخاذ قرار العملية التي جاءت بعد 5 أيام من الغارة الأمريكية التي قضى فيها قائد "فيلق القدس".

وأكد ظريف في الكتاب أن القرار الأول للمجلس الأعلى للأمن القومي بشأن طبيعة الانتقام خلص إلى أنه "لا عجلة في الانتقام، والطريقة الأكثر تأثيرًا هي ما يجري دومًا من ميليشيا (حزب الله) اللبناني، أي فرض الشروط الاستنزافية للتأهب على قوات الطرف الآخر"، وفق ما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط".

وبحسب ما جاء في الكتاب فإنه "بعد هجوم الحرس الثوري على قاعدة "عين الأسد" بساعات، تلقّى ظريف اتصالاً هاتفياً من نائبه عباس عراقجي، أطلعه فيه على الهجوم، وذلك بعدما أجرى عراقجي اتصالاً بالسفير السويسري الذي يرعى المصالح الأمريكية، نقل فيه رسالة إيرانية بناءً على طلب المجلس الأعلى للأمن القومي".