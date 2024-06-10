رئيس الوزراء الباكستاني يهنئ "خصمه اللدود" بالولاية الثالثة
هنأ رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الاثنين، خصمه اللدود رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على أداء اليمين لولاية ثالثة في المنصب.
وتمثل هذه الخطوة أول رد فعل من باكستان على نتائج الانتخابات الهندية، بحسب "رويترز".
وقال شريف عبر منصة إكس بعد يوم من أداء مودي اليمين وبعد نحو أسبوع من إعلان نتائج الانتخابات في الرابع من يونيو حزيران: "تهانينا لناريندرا مودي على أدائه اليمين رئيسًا للوزراء في الهند".
وأدى مودي اليمين أمس الأحد لولاية ثالثة رغم انتكاسة انتخابية صادمة أفقدت حزبه الأغلبية المطلقة، ليعتمد على أحزاب إقليمية ويترأس حكومة ائتلافية للمرة الأولى.
وخاضت الهند وباكستان، الجارتان المتنافستان اللتان تمتلكان أسلحة نووية، حربين والعديد من الاشتباكات التي تمحورت بشكل أساس حول السيطرة على منطقة كشمير في الهيمالايا.
والعلاقات بين البلدين مجمدة منذ أن أنهت الهند الوضع الخاص لولاية جامو وكشمير في عام 2019 وقسمتها إلى منطقتين تخضعان للإدارة الاتحادية.
ودعت نيودلهي زعماء سبع دول في المنطقة لحضور مراسم تنصيب مودي أمس الأحد، في قصر راشتراباتي بهافان الرئاسي في نيودلهي، لكن شريف لم يكن بينهم.