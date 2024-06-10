رئيس الوزراء الباكستاني يهنئ "خصمه اللدود" بالولاية الثالثة

وأدى مودي اليمين أمس الأحد لولاية ثالثة رغم انتكاسة انتخابية صادمة أفقدت حزبه الأغلبية المطلقة، ليعتمد على أحزاب إقليمية ويترأس حكومة ائتلافية للمرة الأولى.

وخاضت الهند وباكستان، الجارتان المتنافستان اللتان تمتلكان أسلحة نووية، حربين والعديد من الاشتباكات التي تمحورت بشكل أساس حول السيطرة على منطقة كشمير في الهيمالايا.

والعلاقات بين البلدين مجمدة منذ أن أنهت الهند الوضع الخاص لولاية جامو وكشمير في عام 2019 وقسمتها إلى منطقتين تخضعان للإدارة الاتحادية.

ودعت نيودلهي زعماء سبع دول في المنطقة لحضور مراسم تنصيب مودي أمس الأحد، في قصر راشتراباتي بهافان الرئاسي في نيودلهي، لكن شريف لم يكن بينهم.