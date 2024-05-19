إيران: مفاوضاتنا مع واشنطن ليست الأولى ولا الأخيرة
أكد سعيد إيرواني مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، السبت، أن بلاده تجري مفاوضات غير مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، مشيراً إلى أنها (المفاوضات) عملية مستمرة، "لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة".
وأشارت الوكالة الرسمية "إيرنا" إلى أن المفاوضات بين طهران وواشنطن أجريت في سلطنة عُمان.
وكان موقع "أكسيوس" الأمريكي نقل عن مصادر مطلعة قولها إن اثنين من كبار المسؤولين في إدارة جو بايدن أجريا محادثة غير مباشرة مع مسؤولين إيرانيين الأسبوع الماضي في عُمان.
وبحسب الموقع، فقد خصصت هذه المشاورات لمناقشة "تداعيات تصرفات إيران ووكلائها في المنطقة" وكذلك "المخاوف الأمريكية بشأن برنامج طهران النووي"، لمنع تصعيد التوترات في الشرق الأوسط.
وشارك في هذه المحادثات عن الجانب الأمريكي بريت ماكغورك، منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب أبرام بالي القائم بأعمال الممثل الأمريكي الخاص لإيران، فيما لم تتضح الشخصية المشاركة من الجانب الإيراني.
وذكر "أكسيوس" بأن ماكغورك وبالي وصلا إلى عُمان الثلاثاء، واجتمعا مع وسطاء عمانيين، لافتا إلى أن آخر مرة عقد فيها البلدان محادثات مماثلة بشكل غير مباشر بعُمان كانت في يناير 2024.