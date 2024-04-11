فوز المعارضة في انتخابات كوريا الجنوبية يعمق أزمات رئيس البلاد

وجَّهت أحزاب المعارضة الليبرالية في كوريا الجنوبية، ضربة مدوية، للرئيس يون سوك يول وحزبه الحاكم، بعدما حققت فوزًا ساحقًا في انتخابات برلمانية أجريت يوم الأربعاء.

لكن المعارضة رغم ذلك فقدت - بفارق بسيط - فرصة الحصول على أغلبية الثلثين من المقاعد، وفق "رويترز".

وتشير التوقعات إلى حصول الحزب الديمقراطي على 175 مقعدًا من أصل 300 مقعد في المجلس الجديد، حسبما أظهرت بيانات من لجنة الانتخابات الوطنية وشبكات إعلامية مع فرز جميع الأصوات بحلول الساعة الـ0132 بتوقيت غرينتش.

وأظهرت التوقعات أن حزبًا ليبراليًّا منشقًّا يعتبر متحالفًا مع الحزب الديمقراطي من المتوقع أن يحصل على 12 مقعدًا؛ ما يجعلهما على بعد عدد بسيط من المقاعد من أغلبية الثلثين التي تستلزم الحصول على 200 مقعد.

ومن المتوقع أن يحقق حزب قوة الشعب الذي ينتمي له يون 108 مقاعد، وأن يكون الإعلان الرسمي عن النتائج في وقت لاحق من اليوم الخميس.