البرلمان البريطاني يقرّ قانونا يتيح ترحيل مهاجرين إلى رواندا

أقرّ البرلمان البريطاني، ليل الإثنين-الثلاثاء، مشروع قانون مثيراً للجدل يتيح للحكومة أن ترحلّ إلى رواندا طالبي لجوء وصلوا إلى المملكة المتحدة بطريقة غير نظامية، وفقا لفرانس برس.

وبعدما أعاد أعضاء مجلس اللوردات إلى مجلس العموم مشروع القانون لتعديله المرة تلو الأخرى، وافق هؤلاء في نهاية المطاف على عدم إدخال أيّ تعديلات إضافية إلى النصّ، ممّا أتاح إقراره.

وكان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أكد، الاثنين، أن كل شيء بات "جاهزا" لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا.

وأوضح سوناك أن هذه الخطة ماضية "مهما حدث"، ما إن يتبنى البرلمان مشروع القانون المثير للجدل في هذا الشأن.

وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحافي يهدف إلى عرض الوسائل التي استخدمتها الحكومة لتنظيم عمليات ترحيل المهاجرين غير القانونيين هذه، إن الرحلات "ستقلع مهما حدث".