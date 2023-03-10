شمخاني: الاتفاق الإيراني السعودي سيؤدي لتنمية الاستقرار والأمن الإقليميين
أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، اليوم الجمعة، أن توقيع الاتفاق بين بلاده والسعودية سيؤدي إلى "تنمية الاستقرار والأمن الإقليميين".
وقال شمخاني، في مقابلة مع وكالة "نور نيوز" الإيرانية، للحديث عن الاتفاق على استئناف العلاقات الثنائية بين البلدين برعاية الصين، إن "إزالة سوء التفاهم والتطلع إلى المستقبل في العلاقات بين طهران والرياض، سيؤدي بالتأكيد إلى تنمية الاستقرار والأمن الإقليميين".
وأشار إلى أنه سيزيد "التعاون بين دول الخليج العربي والعالم الإسلامي لإدارة التحديات القائمة".
ووصف المحادثات بأنها "صريحة وشفافة وشاملة وبناءة".
وثمن شمخاني الدور البناء للصين في دعم تنمية العلاقات بين الدول الضروري لمواجهة التحديات وزيادة السلام والاستقرار وتعزيز التعاون الدولي.
وقيّم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الجولات الخمس للمفاوضات الأولية مع السعودية، والتي استضافتها العراق وسلطنة عُمان، بأنها "فعالة في الوصول إلى الاتفاق النهائي"، وشكر جهود هذين البلدين في هذا الصدد.
وخلال المباحثات المكثفة بين شمخاني ومساعد بن محمد العيبان التي عقدت في الفترة من 9 إلى 10 من مارس/آذار الجاري في بكين، اتفق البلدان على استئناف العلاقات الدبلوماسية، وإعادة فتح السفارتين في غضون شهرين.