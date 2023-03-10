شمخاني: الاتفاق الإيراني السعودي سيؤدي لتنمية الاستقرار والأمن الإقليميين

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، اليوم الجمعة، أن توقيع الاتفاق بين بلاده والسعودية سيؤدي إلى "تنمية الاستقرار والأمن الإقليميين".

وقال شمخاني، في مقابلة مع وكالة "نور نيوز" الإيرانية، للحديث عن الاتفاق على استئناف العلاقات الثنائية بين البلدين برعاية الصين، إن "إزالة سوء التفاهم والتطلع إلى المستقبل في العلاقات بين طهران والرياض، سيؤدي بالتأكيد إلى تنمية الاستقرار والأمن الإقليميين".

وأشار إلى أنه سيزيد "التعاون بين دول الخليج العربي والعالم الإسلامي لإدارة التحديات القائمة".