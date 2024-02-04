روسيا تربط بين قصف أوكرانيا لمخبز لوغانسك ودعم أوروبا "السخي"

ربطت روسيا بين القصف الصاروخي الأوكراني الذي استهدف، السبت، مخبزا في مقاطعة لوغانسك التي ضمتها، وأوقع عشرات القتلى والجرحى، وبين الدعم الأوروبي "السخي" لكييف، بعد إقرار 50 مليار يورو هذا الأسبوع لتمويلها.

واعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن هذا الهجوم الأوكراني الجديد هو "امتنان" متطرفي كييف للدعم المالي الأوروبي "السخي"، داعية المنظمات الدولية لإدانته.

وقالت زاخاروفا في بيان: "بحسب مكتب جمهورية لوغانسك الشعبية في روسيا الاتحادية، قصف نظام كييف يوم السبت 3 فبراير، المناطق المدنية في مدينة ليسيتشانسك، وتعرضت مرافق البنية التحتية المدنية لهجوم وحشي. وبسبب الأعمال الإرهابية للنازيين الجدد الأوكرانيين تم تدمير مخبز".