القوات الروسية تسيطر على قرية في دونيتسك الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، أن قواتها سيطرت على قرية أوتشيريتينه في منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا.

وتقع القرية شمال غربي مدينة أفدييفكا، التي كانت من المواقع الحصينة للقوات الأوكرانية، واستولت عليها روسيا في فبراير الماضي، وكان عدد سكانها يبلغ نحو 3 آلاف نسمة قبل بدء الحرب.

وحققت روسيا تقدما بطيئا لكنه ثابت منذ سيطرتها على أفدييفكا؛ إذ سقطت سلسلة من القرى في المنطقة بأيدي القوات الروسية، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز للأنباء.

وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 6 طائرات مسيّرة أطلقتها أوكرانيا خلال الليل.

وكان قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي قد أعلن، الأسبوع الماضي، انسحاب كييف من 3 قرى في منطقة دونيتسك، وإقامتها خطا جديدا من التحصينات.