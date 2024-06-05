هل تضعف الانشقاقات والاستسلامات "داعش" في غرب أفريقيا؟

تنويع الأساليب

وعلّق الباحث المتخصص في الشؤون الأفريقية محمد الحاج عثمان بالقول إن: "الثابت أن تنظيم داعش (ولاية غرب أفريقيا) لا يملك حاضنة شعبية تمكنه من الاحتماء من الضربات التي توجهها الجيوش النظامية، رغم تفشي الفقر والفساد والأوضاع الإنسانية الصعبة، وهي كلها عوامل لا يمكن غض النظر عنها".

وتابع الحاج عثمان لـ "إرم نيوز"، "في المقابل لا يمكن لأحد أن ينفي أن التنظيم لا يزال يحتفظ بقوة لا بأس بها رغم الضربات التي تلقاها، وأيضا الانشقاقات التي يعيش على وقعها، فهجماته تسببت في زيادة تقدر بـ26% من الضحايا، ما يعني أنه مازال يمثل خطرا حقيقيا، خاصة أن حتى المنشقين منه ينضمون في معظم الأحيان لتنظيمات مثل بوكو حرام، وقلة منهم من يسلّمون أنفسهم".

وتوقّع الباحث أن "يتراجع تنظيم داعش رغم ذلك بالنظر إلى التغيرات السياسية التي تشهدها المنطقة، التي تزيد من وتيرة التنسيق بين الجيوش النظامية، سواء على المستوى الاستخباري أو الميداني".

ورغم الانشقاقات داخله إلا أن تنظيم "داعش" بصدد تنويع أساليبه في تنفيذ هجمات مميتة، فعلى سبيل المثال رصدت مؤسسة "جيمستاون" البحثية أن التنظيم بات أميل إلى تفخيخ السيارات وتفجيرها في الأشهر الثلاثة الماضية، وهو ما يمثل تحديا للجيش النيجيري.