استدعت السفير.. تركيا تدين منح الإذن باحتجاج أمام سفارتها في السويد

وقال المصدر إن وزارة الخارجية التركية أدانت بشدة الاحتجاج "الاستفزازي"، الذي قالت إنه يشمل حرق المصحف، ونقلت للمبعوث توقع أنقرة أن يتم التراجع عن الإذن بالاحتجاج.

وأضاف المصدر أن وزارة الخارجية أبلغت السفير السويدي أن منح الإذن باحتجاج منفصل من المقرر أن تنظمه مجموعة متعاطفة مع حزب العمال الكردستاني المحظور، غدا السبت، يعد انتهاكا للاتفاقيات بين البلدين.