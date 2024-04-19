8 قتلى إثر هجوم صاروخي روسي على دنيبروبتروفسك

قُتل 8 أشخاص وأصيب 29 آخرون، إثر هجوم صاروخي روسي كثيف على مقاطعة دنيبروبتروفسك، جنوب شرقي أوكرانيا.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" عن وزارة الداخلية الأوكرانية قولها في بيان، إن هجومًا استهدف مبنى مكونًا من 5 طوابق في مدينة دنيبرو، أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 20 آخرين.

وتابعت أن هجومًا آخر أسفر عن مقتل 6 أشخاص بينهم طفلان، وإصابة 6 آخرين، جراء استهداف منازل في منطقة سينلنيكوف.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى إصابة 3 أشخاص أيضًا في هجوم ثالث بمدينة كريفي ريغ.