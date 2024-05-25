الانهيار الأرضي في بابوا غينيا يدفن 300 شخص ويدمر قرية بالكامل (فيديو وصور)
ارتفعت حصيلة الانهيار الأرضي الذي ضرب شمال بابوا غينيا الجديدة إلى 300 مفقود، بينما دمّرت قرية بالكامل ودُفن 1100 منزل تحت التراب.
وأكدت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت، أن الانهيار الأرضي دمر قرية بالكامل شمال بابوا غينيا الجديدة، ويخشى أن يكون المئات قد لقوا حتفهم في الانهيار الأرضي الذي وقع في قرية كاوكالام في إقليم إنجا، على بعد حوالي 600 كيلومتر شمال غرب العاصمة بورت مورسبي.
وقالت صحيفة بوست كوريير نقلا عن عضو البرلمان إيموس أكيم إن الانهيار الأرضي دفن أكثر من 300 شخص و1182 منزلا.
وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية، السبت، أنه تم انتشال أربع جثث من المنطقة بعد أن وصلت فرق الطوارئ إلى المنطقة ذات الكثافة السكانية المنخفضة، ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى.
وأشارت الإذاعة إلى أن الانهيار الأرضي أدى إلى منع الوصول للطريق السريع؛ ما جعل الطائرات المروحية هي الطريقة الوحيدة للوصول إلى المنطقة.
وكان حاكم ولاية إينغا النائية، بيتر إيباتاس، أكد في وقت سابق أن "أكثر من 6 بلدات" معنية بالحادث، واصفًا الوضع بأنه "كارثة طبيعية غير مسبوقة تسببت بأضرار هائلة".
وأظهرت مشاهد صورت في المكان انهيار جرف صخري كبير وتربة من تلة يغطيها النبات الكثيف، وامتد الركام الصخري والأشجار المقطوعة والوحول على مسار يصل إلى الوادي، وشوهدت أنقاض مساكن مصنوعة من القصدير بين الركام الناجم عن انزلاق التربة.