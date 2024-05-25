الانهيار الأرضي في بابوا غينيا يدفن 300 شخص ويدمر قرية بالكامل (فيديو وصور)

وأشارت الإذاعة إلى أن الانهيار الأرضي أدى إلى منع الوصول للطريق السريع؛ ما جعل الطائرات المروحية هي الطريقة الوحيدة للوصول إلى المنطقة.

وكان حاكم ولاية إينغا النائية، بيتر إيباتاس، أكد في وقت سابق أن "أكثر من 6 بلدات" معنية بالحادث، واصفًا الوضع بأنه "كارثة طبيعية غير مسبوقة تسببت بأضرار هائلة".