السنغال.. هل ينجح كريم واد في تأجيل الانتخابات الرئاسية؟

وأوضحت "أن العديد في صفوف الحزب الديمقراطي الاشتراكي يرفضون بشكل قاطع أي دعم لرئيس الوزراء السابق"، فيما يتهم الحزب الديمقراطي الاشتراكي مرشح الأغلبية أمادو با بالتأثير على قضاة المجلس الدستوري لرفض ترشيح كريم واد.

وقضت المحكمة العليا بعدم قبول الطعون التي تقدم بها نجل الرئيس السابق عبد الله واد من أجل تعليق إجراء الانتخابات في 24 مارس.

وأعلن قاضي المحكمة العليا، يوم الجمعة 15 مارس، أن الطعون المقدمة أمام المحكمة العليا من أجل تعليق موعد الاقتراع المحدد ومدة الحملة "غير مقبولة".

آمال وتطلعات كريم واد

يضع القرار، الذي كان آخر فرصة للحزب للتنافس على المنصب الأعلى، حدًا نهائيًا لآمال نجل الرئيس السابق عبد الله واد، مرشح الحزب الديمقراطي السنغالي.

وظل كريم واد، الذي لا يزال خارج البلاد، صامتاً، كما فعل حزبه، لكن معسكر نجل الرئيس السابق عبد الله واد يرفض الاستسلام قبل أقل من أسبوع على الجولة الأولى للانتخابات.

وخلف الكواليس، جرت مناقشات نهاية هذا الأسبوع داخل الحزب الديمقراطي السنغالي حول الخطوة المقبلة، بحسب إذاعة "إر.إف.إي" الفرنسية.

وتساءلت الإذاعة الفرنسية: هل ما زال بإمكان كريم واد الحصول على قرار إلغاء العملية الانتخابية الحالية؟ موضحة أنه "من الناحية الفنية، كانت المحكمة العليا هي الملاذ الأخير".