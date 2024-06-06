رئاسة إيران.. تحالف متوقع بين "المرشحين الحكوميين" للتوافق على أحدهم

أفادت مصادر إيرانية لـ"إرم نيوز"، بأن مرشحي حكومة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي سيشكلون تحالفًا باسم "تحالف قوى الثورة الإسلامية"، وقالت، إنه "سوف يكون لقيادة هذا التحالف القرار في تحديد مرشح واحد".

وأشارت إلى أن "المرشحين الحكوميين 5 هم وزير النقل والمواصلات مهرداد بذرباش، ووزير الثقاقة محمد مهدي إسماعيلي، ونائب الرئيس ورئيس مؤسسة الشهداء أمير حسين قاضي زاده هاشمي، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية صولت مرتضوي، ورئيس منظمة الموازنة داوود منظور".

وتوقعت المصادر، أن "تكون المنافسة بين مهرداد بذرباش، وأمير حسين قاضي زاده هاشمي، لكن القرار سيكون في يد قيادة تحالف قوى الثورة الإسلامية".