استئناف محادثات المعارضة والحكومة الإسرائيلية حول التعديلات القضائية

ذكرت المعارضة الإسرائيلية، أن المحادثات بينها والحكومة ستستأنف اليوم الثلاثاء، بدار رئاسة الدولة، والتي توقفت خلال العملية العسكرية الأخيرة في قطاع غزة.

وأعلنت المعارضة الإسرائيلية استئناف المحادثات في بيان وصل "إرم نيوز" نسخة منه عبر "لجنة تنظيم الاحتجاجات ضد خطة التعديلات القضائية".

وقال النائب متان كهانا من حزب "المعسكر الرسمي" بزعامة بيني غانتس، في حديث إذاعي اليوم: "رغم أن المناخ في المفاوضات حول خطة التغييرات القضائية إيجابي للغاية، إلا أن الخلاف حول تشكيل اللجنة التي ستكون مهمتها اختيار القضاة، لا يزال عالقا".

وأضاف: "لا يعقل أن يسيطر الائتلاف الحكومي على اللجنة".

وتعهد بأن يبذل ممثلو المعارضة كل جهد مستطاع للتوصل إلى توافقات مع الحكومة لإنهاء الأزمة.

وحذر كهانا من العواقب الوخيمة التي قد تترتب على وقف المفاوضات ومضي الائتلاف قدما في تمرير مشروع القانون المطروح على طاولة الكنيست والخاص بتركيبة لجنة اختيار القضاة.

كما ذكر بيان المعارضة أنه لن تطرح مسألة التجنيد في هذه المرحلة.

يذكر أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، أعلنت نيتها طرح مشروع خطة التعديلات في النظام القضائي في إسرائيل، الأمر الذي رفضته المعارضة وعملت على تنظيم مظاهرات حاشدة في جميع أنحاء البلاد.

وتجري في دار رئاسة الدولة وبدعوة من الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ اجتماعات بين المعارضة والحكومة الإسرائيلية؛ في محاولة للوصول إلى حل متوافق بين الطرفين حول خطة التعديلات القضائية.