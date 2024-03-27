محققون روس يدرسون طلبًا برلمانيًّا بالتحقيق في ضلوع الغرب بـ"الإرهاب"

كشف محققون روس حكوميون اليوم الأربعاء أنهم سيدرسون طلبًا من نواب برلمانيين بالتحقيق فيما سمّوه "تنظيم وتمويل وتنفيذ أعمال إرهابية" ضد روسيا من جانب الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، وفق ما نقلت رويترز.

وقال مدير جهاز الأمن الاتحادي الروسي أمس الثلاثاء إنه يعتقد أن أوكرانيا، إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا، ضالعون في هجوم على قاعة للحفلات الموسيقية خارج موسكو أدى إلى مقتل 139 شخصًا على الأقل.