زيارة الرئيس الأسد للصين.. انطلاقة نحو شراكة استراتيجية

وبينما تبرز الصين كقوة مهيمنة على الساحة العالمية، فإن تطور سياستها الخارجية تجاه سوريا، يعكس مكانتها ونفوذها المتزايدين.

ولكن نظرة متفحصة لعلاقات البلدين، تكشف أنها لم تتطور إلى الشراكة الاستراتيجية، وقد يعود ذلك لدبلوماسية الغموض والعمل من وراء الكواليس التي تفضلها بكين ودمشق بالنظر لظروف كل منهما.

وهناك احتمال وارد بأن الصين هي من تريد ذلك أكثر من سوريا، في ظل توخيها الحذر في تصرفاتها، وحرصها على عدم استعداء الولايات المتحدة دون داع، في وقت تتركز فيه جهودها على مبادرة الحزام والطريق.

مغامرة صينية

واستفادت سوريا من مساعي الصين لتوسيع "قوتها الناعمة"، حيث استمر تبادل الوفود الحزبية والاقتصادية بين البلدين، وكانت هناك زيادة ملحوظة في عدد الطلاب السوريين الحاصلين على منح للدراسة في جامعات الصين.

وما يثير الاهتمام بهذا الشأن قلة الزيارات المباشرة بين المسؤولين في كلا البلدين، لكن يبدو أن السفارات لعبت الدور الأهم في تنمية العلاقات وتعزيزها.

ومغامرة الصين بالانخراط استراتيجيا في منطقة معروفة تاريخيا بأنها واقعة تحت النفوذ الأمريكي، يعد تطورا مهما بالنظر إلى أن الصين أبدت على الدوام ترددا في إقحام نفسها بتحديات المنطقة.