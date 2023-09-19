لأول مرة منذ 2011.. الأسد يزور الصين الخميس

يبدأ الرئيس السوري بشار الأسد، يوم الخميس، زيارة رسمية إلى الصين، هي الأولى منذ 2011، وفق ما أفادت رئاسة الجمهورية في بيان، الثلاثاء.

ويترأس الأسد، الذي يزور الصين برفقة عقيلته أسماء، وفداً سياسياً واقتصادياً سيجري مباحثات مع مسؤولين صينيين في خانجو وبكين وسيحضر عدداً من الفعاليات.

وقال البيان، إنه "تلبية لدعوة رسمية من الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، يقوم الرئيس بشار الأسد والسيدة الأولى أسماء الأسد بزيارة إلى الصين تبدأ بعد غدٍ الخميس".

وأضاف أن الرئيسين الأسد وشي جين بينغ سيعقدان قمة سورية - صينية.