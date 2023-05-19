الأسد يدعو إلى ترك قضايا الدول الداخلية لشعوبها

ومضى قائلًا: "نحن أمام فرصة تاريخية لإعادة ترتيب أعمالنا بأقل قدر من التدخل الأجنبي"، مبينًا أن "الأمل يتزايد مع التقارب العربي العربي والانطلاق إلى ضمرحلة جديدة من العمل المشترك".

وأعرب عن أمله في أن "تشكل القمة بداية مرحلة جديد للعمل العربي للتضامن فيما بيننا لتحقيق السلام في منطقتنا والتنمية والازدهار بدلاً من الحرب والدمار"، مثمنًا دور السعودية في تعزيز المصالحة في المنطقة.