الأسد يدعو إلى ترك قضايا الدول الداخلية لشعوبها
دعا الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الجمعة، إلى "ترك قضايا الدول الداخلية لشعوبها لإدارة شؤونها".
وأشار خلال كلمة ألقاها في افتتاح أعمال قمة جامعة الدول العربية في جدة، إلى أن الأزمة في المنطقة "سببها تصدعات نشأت في الساحة العربية".
وأكد الأسد أن العمل العربي المشترك "بحاجة إلى رؤى وإستراتيجيات وأهداف مشتركة".
ومضى قائلًا: "نحن أمام فرصة تاريخية لإعادة ترتيب أعمالنا بأقل قدر من التدخل الأجنبي"، مبينًا أن "الأمل يتزايد مع التقارب العربي العربي والانطلاق إلى ضمرحلة جديدة من العمل المشترك".
وأعرب عن أمله في أن "تشكل القمة بداية مرحلة جديد للعمل العربي للتضامن فيما بيننا لتحقيق السلام في منطقتنا والتنمية والازدهار بدلاً من الحرب والدمار"، مثمنًا دور السعودية في تعزيز المصالحة في المنطقة.